Carabinieri Forestali in un ristorante di Tarantasca: "Quel locale non è il mio"

"Quel locale non è il mio, la nostra pizzeria è regolarmente aperta, impegnata come sempre a offrire ai propri affezionati clienti un servizio e prodotti di assoluta qualità".

Così Mario Pellitta, titolare della pizzeria "Il Pianeta" di Tarantasca, che ha contattato il nostro giornale per fare chiarezza in merito a quanto comunicato nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo Forestale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo in merito a un controllo eseguito insieme ai militari della Stazione di Busca presso un esercizio di ristorazione attivo sul territorio dello stesso comune (leggi qui).

La verifica – avevano fatto sapere i Carabinieri Forestali – aveva portato a rilevare "numerose violazioni di carattere amministrativo", la cui gravità aveva giustificato la sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di oltre 26mila euro.

"In casi come questi è facile fare confusione – rileva il titolare della pizzeria – e che si diffondano informazioni che possono vanificare l’impegno che quotidianamente spendiamo per offrire alla nostra clientela un servizio di qualità e rispettoso delle regole.

Per questo, per rispetto del lavoro nostro e dei nostri collaboratori, voglio rimarcare in modo chiaro che non è il nostro locale quello oggetto di quella verifica".