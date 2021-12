La neve in arrivo per l'Immacolata non fermerà l'inaugurazione di IllumiNatale

Andrea Loreni, il funambolo che attraverserà piazza Galimberti su una corda sospesa a 15 metri di altezza, dando il via ufficiale agli eventi di IllumiNatale, "si è comprato le scarpe antiscivolo da surf, per fare lo spettacolo anche sotto la neve".

A dirlo, scherzando, Ilaria Longhi del comitato dell'Illuminata. Perché mercoledì 8 dicembre è previsto, anche a Cuneo e in pianura, l'arrivo della neve. Che non fermerà, comunque, l'inaugurazione.

Restano quindi confermati la Babbo Run, con ritrovo alle 15 in piazza Foro Boario e partenza alle 16. Il percorso a circuito (5 chilometri con possibilità di tragitto ridotto) partirà da piazza Foro Boario (sotto il tunnel di luci lungo 20 metri) e proseguirà attraversando via Pascal, piazza Galimberti, rondò Garibaldi, viale Angeli sino all’altezza di via Fenoglio e ritorno.

All’arrivo dj set e beer brulè offerto a tutti i partecipanti da Open Baladin Cuneo.

La parata musicale dei “Prismabanda” accompagnerà poi i partecipanti in piazza Galimberti dove, alle 18.30, il funambolo Andrea Loreni attraverserà la piazza camminando su un cavo illuminato a led lungo 100 metri e sospeso a 15 metri d’altezza e darà ufficialmente il via a “IllumiNatale”.