Incidente a Caramagna Piemonte, in piena notte, attorno alle 3. Un uomo alla guida dell'auto, mentre transitava in centro al paese, in via San Sebastiano, ha sbandato finendo contro un'abitazione. La vettura ha preso immediatamente fuoco.

L'uomo è rimasto ferito ma è riuscito ad uscire dal mezzo autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Racconigi e Saluzzo e i carabinieri.