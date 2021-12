A fuoco un appartamento a Limone Piemonte, nella serata di oggi (mercoledì 8 dicembre).

Ubicato al terzo piano dello stabile in via Roma 5, le fiamme sembrerebbero essersi originate dalla cucina. Intossicato in maniera non grave il proprietario.

Sul posto la prima partenza di Cuneo dei vigili del fuoco e le squadre di volontari di Morozzo e di Busca, che hanno posto sotto controllo le fiamme.