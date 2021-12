L’impegno di Miac e polo Agrifood per tutelare le Terre Alte

L’11 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della Montagna, ricorrenza istituita ufficialmente nel 2003 dall’Onu per invitare a riflettere sull’importanza delle montagne per la vita delle persone e sensibilizzare l’opinione pubblica sullo sviluppo sostenibile di queste terre.

Il tema è particolarmente sentito in provincia di Cuneo, territorio ricco di montagne: il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo ed il Polo Agrifood della Regione Piemonte, realtà importanti per la Granda e non solo, punti di riferimento per aziende, enti di ricerca, laboratori ed associazioni che operano nel settore agroalimentare, vivono con partecipazione e senso di responsabilità la Giornata Internazionale della Montagna.

La tutela delle terre alte passa inevitabilmente da uno sviluppo sostenibile, basato sul rispetto dell’ambiente e su una gestione oculata delle risorse, all’insegna di quell’economia circolare che, nell’agroalimentare, MIAC e Polo Agrifood sostengono e promuovono con servizi ed aiuti concreti a supporto delle imprese.

Nello specifico, la realtà cuneese mette a disposizione delle aziende percorsi di gestione virtuosa delle produzioni alimentari, perseguita attraverso la valorizzazione dei prodotti di montagna, il recupero e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti delle filiere agroalimentari, l’utilizzo di innovazioni che possano ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare, la razionalizzazione dell’impiego delle risorse nei processi produttivi, la riduzione della plastica nel confezionamento, tema quest’ultimo a cui viene dedicato uno specifico laboratorio, il “Packlab”.

Tra le imprese che aderiscono al Polo Agrifood, numerose sono realtà di montagna, che affondano le proprie radici ed hanno costruito le proprie ricchezze in quelle terre, grazie alle quali possono esprimere prodotti di altissima qualità, da tutelare e valorizzare.

Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo e Polo Agrifood sono al loro fianco nel tentativo di dare un futuro percorribile ai territori di montagna e lo ribadiscono con forza in occasione della Giornata Internazionale della Montagna.