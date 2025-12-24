 / Economia

Economia | 24 dicembre 2025, 08:00

COMPRAL Società Cooperativa Agricola cerca personale, inserimento immediato

Ecco come fare per candidarsi

Azienda attiva nella commercializzazione della pregiata carne bovina di Razza Piemontese La Compral Soc. Coop. Agr. con sede in Via Bra 77/O – 12100 Cuneo

RICERCA per ampliamento organico:

  • NUMERO 2 addetti da inserire all’interno del laboratorio trasformazione carne per la produzione delle diverse referenze di prodotti;

Si richiede al candidato buona dinamicità, attitudine al lavoro di squadra e voglia di iniziare questo percorso professionale.

Inoltrare le proprie candidature a info@compral.it o contattare lo 0171/434018.

