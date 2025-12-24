COMPRAL Società Cooperativa Agricola cerca personale, inserimento immediato

Azienda attiva nella commercializzazione della pregiata carne bovina di Razza Piemontese La Compral Soc. Coop. Agr. con sede in Via Bra 77/O – 12100 Cuneo
RICERCA per ampliamento organico:
- NUMERO 2 addetti da inserire all’interno del laboratorio trasformazione carne per la produzione delle diverse referenze di prodotti;
Si richiede al candidato buona dinamicità, attitudine al lavoro di squadra e voglia di iniziare questo percorso professionale.
Inoltrare le proprie candidature a info@compral.it o contattare lo 0171/434018.