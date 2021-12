Si infortuna presso la cascata di ghiaccio a Bellino, intervengono i tecnici del SASP

Intervento nel pomeriggio di oggi, domenica 12 dicembre, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, presso la cascata di ghiaccio Ciucchinel, comune di Bellino, in valle Varaita, per soccorrere un cascatista infortunatosi in salita sull'ultimo tiro di corda a causa di una caduta.

Sul posto era presente un tecnico del Soccorso Alpino in attività individuale che gli ha prestato le prime cure e lo ha calato alla base dopo aver concordato l'invio dell'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso per il recupero e l'ospedalizzazione dell'infortunato.

Dato che sull'itinerario erano presenti altre cordate, si è ritenuto più sicuro l'intervento dell'elicottero alla base della cascata dove l'equipe sanitaria ha stabilizzato il paziente, che riportava una sospetta lussazione a una spalla, e lo ha caricato a bordo.