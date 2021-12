18 interventi, 27 persone salvate: il 2021 del Soccorso alpino della Finanza

18 interventi di soccorso "alpestre", su terreno impervio.

E' il bilancio dell'attività dell'anno 2021 (e che quindi potrebbe ancora essere oggetto di qualche variazione "al rialzo") del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il Sagf del Comando provinciale di Cuneo ha un bacino di competenza decisamente vasto. I Finanzieri specializzati nel Soccorso alpino, oltre ad intervenire sul territorio della "Granda", sono chiamati ad operare anche nell'Astigiano e nell'Alessandrino.

Vaste anche le competenze tecniche del Sagf.

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, infatti, si pone come obiettivo primario la "salvaguardia della vita umana", con attività di pronto intervento operativo, in zone di media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati, ripidi, rocciosi o ghiacciati.

Tra gli ambiti di intervento, il Sagf, con una costante azione di controllo del territorio, come spiegano dal Comando delle Fiamme Gialle di Cuneo, "anche per eventuali fini di difesa politico-militare delle frontiere" collabora all’espletamento dei compiti di Polizia economico-finanziaria che vengono affidati al Corpo della Guardia di Finanza.

Ma non è tutto.

Perchè, aggiungono dal Comando della Guardia di Finanza di Cuneo, "tra gli incarichi del personale impiegato nel Soccorso alpino rientrano anche gli interventi in scenari di emergenza attribuibili a calamità naturali.

In occasione degli eventi sismici e di maltempo che hanno colpito negli ultimi anni il nostro Paese, decisive sono risultate, difatti, la prontezza d’intervento del Sagf e la capacità di far pervenire in loco uomini e mezzi, in tempi assolutamente ristretti".

L'attività degli operatori del comando cuneese, nel 2021, si è tradotta in 18 interventi di soccorso alpestre. I Finanzieri hanno collaborato in molte occasioni con tutti gli altri organismi di Soccorso alpino e di Protezione civile.

Tra le tante operazioni, il Sagf di Cuneo ha rinvenuto, purtroppo, sette persone decedute. Ma, al tempo stesso, ha messo in salvo ben 27 persone in difficoltà, siano esse ferite o disperse, ma illese.

Il Sagf di Cuneo può avvalersi dell'operato anche di quattro unità cinofile, specializzate nelle ricerche in valanga, in superficie (nel caso di dispersi), sotto le macerie e per la ricerca di tracce ematiche.

La Guardia di Finanza ha ora indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 Allievi Finanzieri del contingente ordinario –

specializzazione “Tecnico del Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2021.

Il concorso, del quale abbiamo ampiamente dato notizia nei giorni scorsi (clicca qui per leggere l'articolo), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre.

Sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione “Concorsi” è possibile prendere visione del bando e acquisire ulteriori e più complete informazioni.