"Suo figlio è in stato di fermo, per il rilascio ci deve dare soldi e preziosi": truffata 86enne di Polonghera

Uno dei reati più odiosi, quello che vede come vittime delle persone anziane, truffate, ferite, derubate.

E' successo nuovamente ieri a Polonghera, ai danni di una donna di 86 anni. Una telefonata da un fantomatico carabiniere, che le avrebbe detto che il figlio, a seguito di un incidente stradale, si trovava in stato di fermo. Una precedente telefonata era stata fatta da una finta impiegata di un ufficio postale, per carpire il nome del figlio della donna e assicurarsi, con la scusa del ritiro di un pacco, che non fosse in casa.

Il finto carabiniere avrebbe detto che, per rilasciare il figlio, la donna avrebbe dovuto versare dei soldi o consegnare dei preziosi. E così è avvenuto. Un uomo si è poco dopo presentato alla porta di casa e si è fatto consegnare preziosi e soldi, circa 3.500 € in contanti.

Sull’episodio, per il quale è stata sporta denuncia, stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Savigliano e della Stazione di Murello.

E' il comandante del Reparto operativo provinciale, tenente colonnello Marco Pettinato, a dare alcune indicazioni, utili per evitare di essere truffati. "La prima cosa da fare è quella di non dare a sconosciuti informazioni sulla propria famiglia, sul lavoro, sulla presenza in casa. Se qualcuno telefona e chiede, non rispondere. Poi, in tutta la vastissima gamma di truffe, dal finto carabinieri al finto operatore del gas - ce ne sono a decine - ci sono degli elementi che si ripetono e che devono mettere in guardia. Si tratta sempre di sconosciuti, che telefonano, citofonano o fermano per strada le potenziali vittime. O indossano una divisa o una tuta da lavoro o sono vestite in modo molto distinto. Ancora, parlano in modo convincente e deciso. Ma, e questa è la cosa che ricorre sempre, presentano situazioni problematiche che riguardano la persona stessa o un familiare, risolvibili solo a fronte di un pagamento o di un'esibizione di soldi e gioielli. Si tratti di acqua inquinata, di problemi alle tubature del gas o altro, alla vittima viene sempre chiesto di tirare fuori soldi o preziosi o di mostrare dove sono. Se ci sono questi elementi, è quasi certamente una truffa".