Che cosa è un robot aspirapolvere e perché acquistarlo

Tra i vari elettrodomestici che si utilizzano in una casa, l’aspirapolvere è sicuramente uno dei più diffusi e utilizzati, in quanto permette di mantenere la propria casa perfettamente pulita e libera da polvere e piccoli rifiuti, rapidamente e senza troppa fatica.

Grazie al progresso tecnologico, da qualche anno sono disponibili in commercio i robot aspirapolvere, si tratta di macchine in grado di operare in perfetta autonomia, perfette soprattutto per chi è spesso fuori casa e non ha tempo di occuparsi delle pulizie quotidiane.

In pratica, il robot aspirapolvere può essere programmato o controllato a distanza, provvedendo quindi ad avviarsi all’ora stabilita e a percorrere tutta la superficie dei pavimenti della casa, raccogliendo briciole, polvere e ogni altro genere di rifiuti. I modelli più moderni svolgono talvolta anche la funzione di lavapavimenti, con risultati eccellenti.

Inizialmente i robot aspirapolvere erano proposti a prezzi piuttosto alti, mentre attualmente è possibile trovare modelli collocati in ogni fascia di prezzo: scegliere il robot aspirapolvere per la casaè quindi molto facile, sia in base alle esigenze personali che al budget.

I vantaggi dovuti all’uso di un robot aspirapolvere sono senza dubbio la praticità e l’autonomia, considerando che l’apparecchio provvede alla pulizia completa del pavimento senza alcun intervento personale e, una volta portato a termine il lavoro, ritorna alla stazione di carica.

Quali funzioni svolge un robot aspirapolvere

Come abbiamo visto, il robot aspirapolvere è in sostanza un aspirapolvere completamente automatizzato, che percorre tutta la casa, indipendentemente dal tipo di rivestimento, ripulendo perfettamente marmo, legno, ceramica, rivestimenti tessili e tappeti. Molti modelli sono in grado di riconoscere il materiale del pavimento, azionando automaticamente i diversi accessori di cui sono dotati, alcuni si muovono agevolmente anche su superfici piuttosto irregolari e piccoli dislivelli.

In genere questo tipo di aspirapolvere raccoglie polvere, terriccio e piccoli rifiuti solidi, alcuni sono inoltre progettati per aspirare anche rifiuti liquidi e per svolgere la funzione di lavaggio del pavimento.

Il robot può essere programmato ed è comunque possibile controllarlo da remoto, grazie alla possibilità di interagire tramite applicazione remota o telecomando. Spesso si può scegliere tra di verse opzioni, impostando il percorso dell’apparecchio che può seguire, ad esempio, una linea retta, concentrica o diagonale.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono senza dubbio molto pratici, tuttavia è importante prestare attenzione alla capacità del serbatoio, che in genere non è molto grande, anche se in realtà il consumo di acqua è molto limitato.

Scegliere il robot aspirapolvere ideale per la propria casa

Per scegliere un robot aspirapolvere occorre tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche della propria casa, del tipo di pavimenti e rivestimenti, delle proprie abitudini personali e, ovviamente, del budget.

Questo tipo di apparecchio è ideale per chi è spesso assente, ma anche per chi possiede una casa molto grande e desidera velocizzare i tempi per le pulizie, può rappresentare inoltre un’ottima scelta per chi non è abituato ad utilizzare aspirapolvere e scope elettriche tradizionali e necessita di un apparecchio più versatile e autonomo.