Quattro persone potrebbero perdere il posto di lavoro alle lavanderie Amg di Busca

Aleggia la possibilità di esuberi alla lavanderia industriale Amg (ex lavanderie Domino) di Busca. La causa sarebbe da riscontrarsi nel mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali. Come riportano i sindacati del settore chimico di Filctem, Femca e Uiltec la scelta sarebbe stata comunicata dall’azienda nel corso degli ultimi tavoli.



Un algoritmo avrebbe calcolato che per raggiungere l’efficienza e i livelli produttivi prestabiliti sarebbe stato necessario per l’azienda operare un taglio di quattro persone nel reparto che opera sul ‘pulito’, dove lavorano 40 dipendenti, per la maggior parte donne. Questo quanto riportano le fonti sindacali.

“Esuberi – spiegano in una nota Mariagrazia Lusetti (Filctem Cgil), Daniela Barattero (Femca Cisl) e Roberto Montanaro (Uiltec Uil) - che sono da individuare tra le persone più deboli, quelle con patologie croniche, invalidità e necessità di assistere familiari con disabilità.”

“Le parti sociali – continua la nota sindacale - insieme alle lavoratrici e lavoratori, non sono disposti a subire una situazione discriminatoria così evidente, metteranno perciò in campo tutte le azioni necessarie, coinvolgendo gli organi competenti. Le lavoratrici e lavoratori di AMG chiedono solo di poter lavorare in un clima di serenità e rispetto.”

Negli ultimi mesi le sigle del comparto della provincia hanno richiesto più volte un incontro con l’azienda vista l’uscita anticipata dei dipendenti mezz’ora prima rispetto alla fine del turno di lavoro.

L’attività della lavanderia non si è mai fermata nonostante il Covid, siccome Amg opera in primis in ambito sanitario.

Settore mai in stop ma, sulle lavanderie ospedaliere, come spiega Mariagrazia Lusetti: “Ha visto una flessione visto lo stravolgimento del lavoro dettato dalla pandemia. Basti pensare che le lenzuola di un reparto Covid vengono polverizzate con il fuoco quindi non più lavate.”

“Nonostante il calo l’azienda non ha mai fatto accesso agli ammortizzatori sociali – continua – e ora sta trattando attraverso colloqui individuali con le persone per individuare gli esuberi. Le persone sono molto spaventate di perdere il posto di lavoro.”

Oltre al reparto del ‘pulito’ in Amg operano diverse unità nello ‘sporco’, oltre a diverso personale impiegatizio per un totale di dipendenti che oscilla tra i 50 e i 60 lavoratori.