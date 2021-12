Speakingathome.it: una novità nel settore dell’apprendimento digitale della lingua inglese

Migliorare la propria conoscenza della lingua inglese è, senza ombra di dubbio, un’esigenza che è condivisa da un gran numero di persone. Soprattutto in ambito lavorativo, è chiaro che l’apprendimento di questa lingua straniera è decisamente importante non solo per il futuro, ma anche per il presente.

In tante occasioni, però, capita che l’apprendimento della lingua inglese non sia così semplice e immediato. Proviamo a pensare a tutti coloro che stanno già lavorando, ma vogliono migliorarsi per ambire a una crescita professionale, giusto per fare un esempio: in questi casi, è difficile trovare il tempo per frequentare un corso in presenza.

Anche in tante altre situazioni, come ad esempio per chi ha intenzione di rimettersi a studiare la lingua inglese, ma magari non ha le possibilità per affrontare un corso di inglese presso un istituto scolastico rinomato, è abbastanza facile intuire come ci sia sempre una strada da provare a percorrere, che è rappresentata dal web. In modo particolare, è di grande tendenza l’apprendimento della lingua inglese mediante una piattaforma come Skype.

Nel corso degli ultimi tempi, sono sempre di più le proposte da questo punto di vista che si possono cogliere al volo. Ad esempio, le lezioni di inglese di speakingathome.it, sono decisamente interessanti, dal momento che ci sono delle tariffe estremamente vantaggiose tra cui scegliere, senza dimenticare la possibilità di ottenere degli sconti anche molto importanti in relazione al pacchetto di lezioni che verrà acquistato, scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze e preferenze.

Alcuni suggerimenti che possono tornare utili

Ci sono alcuni accorgimenti che possono essere senza ombra di dubbio molto efficaci nell’apprendere al meglio la lingua inglese grazie alla piattaforma di Skype, senza dover nemmeno uscire di casa.

Uno dei primi suggerimenti, ad esempio, è quello di andare alla ricerca di amici stranieri, in modo tale da esercitarsi con la lingua inglese sul portale di Skype. Cosa fare? Interessante potrebbe essere il fatto di prendere parte a una comunità di apprendimento della lingua inglese, andando a individuare una serie di compagni che possono tornare molto utili per fare conversazioni. La necessità di parlare tanto e spesso in inglese è condivisa con tantissime altre persone in tutto il mondo.

Da notare, tra le altre cose, come convenga utilizzare video e non solamente la voce. Buona parte della comunicazione, qualcosa come il 90%, è decisamente non verbale. Di conseguenza, il linguaggio corporale può essere indubbiamente d’aiuto per comprendere quello di cui sta parlando il vostro interlocutore.

Perché conviene imparare l’inglese su Skype

L’impiego di Skype è decisamente importante per imparare in modo pratico e conveniente una lingua straniera. Piuttosto di frequente, vengono organizzate delle video-lezioni che avvengono solamente tra lo studente e l’insegnante madrelingua che trasmette adeguate conoscenze e competenze.

Questo è, indubbiamente, il primo vero e proprio punto di forza, di usare la piattaforma di Skype per apprendere l’inglese. Potersi concentrare solo ed esclusivamente nel rapporto con il proprio docente consente indubbiamente di apprendere le dovute conoscenze in modo molto più rapido ed efficace.

Con diverse piattaforme che garantiscono un servizio del genere, d’altro canto, c’è la possibilità di personalizzare nel migliore dei modi le lezioni in relazione alle proprie esigenze. Si può risparmiare anche un bel po’ di tempo, dal momento che si può realizzare un vero e proprio programma di studio personalizzato, che si adatta in tutto e per tutto alle proprie preferenze in termini di orario. È proprio questo il grande punto di forza rispetto ai corsi di gruppo più classici: le lezioni one-to-one permettono anche di apprendere molto meglio tanti aspetti della lingua inglese. Avere un insegnante madrelingua permette di focalizzarsi molto di più sui propri punti deboli.