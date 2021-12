Gruppo GINO per il Centro Down Cuneo

Ci eravamo lasciati a marzo proprio in Piazza Galimberti a Cuneo ormai diventata la seconda casa del Gruppo GINO con una promessa importante fatta da Alessandro Gino, General Manager del Gruppo, ovvero che la raccolta fondi per la LILT non avrebbe rappresentato un punto di partenza ma ben si un primo passo importante per le iniziative di corporate social responsability dell’azienda che da oltre 60 anni rappresenta un punto cardine del mondo automotive sul nostro territorio.



La promessa è stata mantenuta infatti l’8 dicembre Alessandro Gino insieme alla vice presidente del Centro Down di Cuneo Renata Ravotti hanno lanciato il nuovo progetto di raccolta fondi.



A partire infatti dal giorno dell’Immacolata, in tutte le filiali del Gruppo Gino e stiamo parlando di ben 14 sedi tra Piemonte, Liguria, Toscana e Milano con il salone Aston Martin, è partito un contatore del numero di km che le singole auto percorreranno per svolgere i Test-Drive con i potenziali Clienti.



Per ognuno di questi Km il Gruppo donerà al Centro Down Cuneo la cifra di 10 €.

“Lo sforzo che il Gruppo Gino andrà a produrre con questa iniziativa è veramente importante. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 10.000€ è per questo che tutte le nostre sedi sono state coinvolte ed hanno accettato con grandissimo entusiasmo questa nuova iniziativa collettiva – dichiara Alessandro Gino – Il progetto del Centro Down di Cuneo è veramente importante per le famiglie facenti parte di questa associazione che opera sul territorio da oltre 30 anni in quanto permetterà di sostenere, in maniera trasversale, le diverse attività programmate per il 2022”.



“Per fare un primo importante punto sull’andamento della Raccolta Fondi, e soprattutto per darle un boost importante abbiamo organizzato un evento in Piazza Galimberti a Cuneo per Sabato 18 dicembre”.



“L’iniziativa del Comitato Illuminata con ILLUMINATALE ci è sembrata uno spunto veramente interessante che ci vede come sponsor al fianco del Comitato, il Comune di Cuneo ed il consorzio commercianti di WECUNEO, con i quali continuiamo a procedere in estrema sintonia su tutte le nostre iniziative – continua Alessandro Gino - Quindi per permettere a tutti di partecipare attivamente alla nostra iniziative abbiamo pensato di tornare in Piazza per scambiarci gli auguri e per continuare con la raccolta fondi”.



Ci sarà infatti la possibilità di donare, direttamente all’Associazione Down Cuneo, il proprio contributo e ricevere in cambio il calendario 2022 e tante golose sorprese!



“Permettetemi di ringraziare – conclude Alessandro Gino – l’associazione Down Cuneo, il Comitato Illuminata, il Comune di Cuneo e l’associazione WECUNEO. Con questo nuovo progetto stiamo continuando a dimostrare che, facendo rete sul territorio, si riescono a raggiungere obiettivi molto importanti".



L’invito dunque per tutti è domani in Piazza Galimberti dalle 10 alle 19. L’ufficio marketing della GINO diretto da Stefania Canale assicura che chi mancherà si perderà delle grosse sorprese che non ci è stato permesso di spoilerare.