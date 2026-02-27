Filiera corta e territorio: il progetto Bottega Contadina si presenta al Monregalese

Mercoledì 4 marzo, presso la Sala Comunale delle Conferenze CAP. L. Scimè in Corso Statuto 11/D a Mondovì alle ore 17:30, si terrà un nuovo appuntamento del Progetto Bottega Contadina, dedicato alla filiera corta e alla valorizzazione delle produzioni locali del territorio monregalese. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

L’incontro rappresenta un momento importante di condivisione e confronto tra produttori, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere un modello di consumo più consapevole, sostenibile e legato al territorio. La filiera corta costituisce infatti uno strumento fondamentale per sostenere le aziende agricole locali, rafforzare l’economia rurale e creare un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.

Come spiega Delia Revelli, presidente della Bottega Contadina: “Investire sulla filiera corta significa non solo garantire freschezza e qualità, ma anche preservare le tradizioni e il sapere agricolo che caratterizzano il nostro territorio. È fondamentale creare un legame di fiducia tra produttori e consumatori, affinché ognuno possa riconoscere il valore di ciò che acquista e consuma.”

Durante l’incontro verranno approfonditi i temi della sostenibilità ambientale ed economica, della qualità delle produzioni locali e delle opportunità di cooperazione tra le aziende agricole del territorio. Sarà inoltre l’occasione per raccontare il percorso del progetto Bottega Contadina e le prospettive future per il territorio monregalese.

Dopo i saluti delle autorità presenti, interverrà Paola Gula, giornalista, scrittrice e critica enogastronomica, che accompagnerà relatori e ospiti in un percorso di scoperta della storia, dei sapori e della cultura del territorio, offrendo spunti di riflessione sul valore del cibo locale e sull’identità agricola del Monregalese.

“Il nostro obiettivo è quello di educare i consumatori a scelte più consapevoli, affinché possano apprezzare non solo il gusto, ma anche la storia e la passione che si celano dietro ogni prodotto locale”.

Il Progetto Bottega si propone di essere un catalizzatore per il cambiamento, coinvolgendo attivamente la comunità nella promozione di stili di vita più sostenibili. La serata si preannuncia ricca di spunti e riflessioni, con l’auspicio di ispirare un numero sempre maggiore di cittadini a sostenere le produzioni locali e a partecipare attivamente alla vita del territorio.

L’incontro si concluderà con un momento conviviale, occasione di dialogo diretto tra pubblico e produttori, rafforzando quel legame umano che rappresenta uno degli elementi centrali della filiera corta.

Conclude Delia Revelli: “Solo insieme possiamo costruire un sistema alimentare che rispetti l’ambiente e promuova il benessere delle persone. Ogni acquisto consapevole è un passo verso un futuro migliore.”

Il Progetto Bottega Contadina prosegue così il proprio percorso di valorizzazione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di sostenere le piccole aziende agricole, promuovere la filiera corta e diffondere una cultura del cibo attenta all’ambiente, al territorio e alla comunità.

La Bottega è aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per informazioni: Punto vendita Bottega Contadina – Via S. Arnolfo n. 4, 12084 Mondovì

Tel. +39 353 4347426

Email: mercatocontadino.mondovi@gmail.com

Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023–2027 – Intervento SRG07.1 | regione.piemonte.it/svilupporurale