Consiglio provinciale: pareggiano centro sinistra e centro destra, Azione gongola

Cinque seggi alla lista “La nostra Provincia” (centrosinistra allargato), altrettanti a “Ripartiamo dalla Granda” (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), due a “Granda in Azione” (Calenda-Costa).

L’unica formazione a restare fuori, non essendo riuscita a far scattare il quorum, quella dei “Piccoli Comuni” (Octavia e non soltanto).

“La nostra Provincia” supera come numero di voti “Ripartiamo dalla Granda” ma non a tal punto da consentirle di avere un seggio in più.

A determinare il pareggio la forte rimonta del centrodestra nell’area albese e braidese, dove le operazioni, nella sezione allestita presso il municipio di Alba, si sono rivelate particolarmente complesse ed inspiegabilmente lunghe.

Questi gli eletti per “La nostra Provincia”: Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita; Bruna Sibille, ex sindaco di Bra ed ex assessore regionale alla Montagna; Rosanna Martini, ex assessore di Alba e ora consigliere di minoranza nelle fila di “Impegno per Alba”; Flavio Manavella, vicepresidente uscente della Provincia, già sindaco di Bagnolo Piemonte, Mauro Astesano, neo sindaco di Dronero. Primo escluso, Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e responsabile provinciale Pd degli Enti locali.

Due sono iscritti al Pd, Sibille e Manavella, una, Rosanna Martini, è espressione di “Monviso;” uno, Astesano, è indipendente e il più votato, Dovetta, arriva dalle fila del centrodestra.

“Ripartiamo dalla Granda” elegge due esponenti di Forza Italia, altrettanti della Lega e uno di Fratelli d’Italia.

Per FI: Massimo Antoniotti, consigliere provinciale uscente e consigliere di Borgomale e Graziella Viale, vicesindaco di Roaschia e presidente del Consiglio dell’Unione montana Alpi del mare.

Per la Lega: Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale di Fossano e Stefano Rosso, vicesindaco di Sommariva Perno.

Per Fratelli d’Italia: Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi.

“Granda in Azione” manda in Consiglio: Pietro Danna, consigliere provinciale uscente, consigliere a Monastero Vasco e Vincenzo Pellegrino, consigliere di “Centro per Cuneo” nel capoluogo.

Per correttezza d’informazione diciamo che si tratta di dati ufficiosi, dal momento che, alle ore 20 di domenica 19 dicembre, dagli uffici della Provincia non sono ancora pervenuti i dati ufficiali.