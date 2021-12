Rapina di Grinzane: il terzo rapinatore patteggia 4 anni e 10 mesi di reclusione

Quattro anni e dieci mesi di reclusione, insieme a una multa di 2mila euro. E’ la pena cui è stato condannato il 34enne albese Alessandro Modica, il terzo uomo della banda criminale che nel tardo pomeriggio dello scorso 28 aprile tentò di rapinare la Gioielleria Roggero di Grinzane Cavour, nell’assalto finito con la reazione del 67enne commerciante e il ferimento a morte degli altri componenti il terzetto criminale, il 44 braidese Andrea Spinelli e il 58enne torinese Giuseppe Mazzarino.



La pena è quella pronunciata con la sentenza di condanna decisa dal Gup presso il Tribunale di Asti Francesca Di Naro, nel corso dell’udienza preliminare che questa mattina (martedì 21 marzo) ha aperto il procedimento a carico dello stesso Modica – che, reo confesso, era accusato di rapina pluriaggravata – e di Mario Roggero, il 67enne gioielliere di frazione Gallo, chiamato a rispondere della reazione che portò all’uccisione dei due banditi con le pesanti accuse di duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo.



La condanna è arrivata in accoglimento della richiesta di patteggiamento avanzata dal legale dell’albese, l’avvocato astigiano Roberto Caranzano, alla presenza dello stesso imputato, che da otto mesi è detenuto al carcere "Cerialdo" di Cuneo. "Chiederemo per lui la scarcerazione", annuncia ora il suo difensore.



Col suo patrocinio lo stesso rapinatore si è intanto costituito parte civile nel processo a Roggero, insieme ai parenti di Spinelli e Mazzarino.

Tra i familiari del primo, rappresentati dagli avvocati Marino Careglio e Giulia Elena Mondino del foro di Torino, sono stati ammessi a parte civile la madre, insieme al marito della donna, la sorella, il fratello, la convivente e la figlia di quest’ultima.



Gli avvocati Angelo Panza e Giuseppe Caruso, anche loro del foro di Torino, hanno parimenti visto accolte le richieste di ammissione al processo presentate per conto dei parenti di Giuseppe Mazzarino, con la madre, i due fratelli e delle due sorelle dell’uomo.



I difensori di Mario Roggero – l’avvocato Stefano Campanello di Alba e Aldo Mirate di Asti – hanno invece chiesto al giudice il rinvio dell’udienza preliminare per valutare insieme al loro cliente, che non era presente in aula, un risarcimento delle parti civili. La richiesta è stata accolta dal giudice, che ha calendarizzato la nuova udienza al 24 marzo 2022.