Come sbloccare un iPhone disabilitato senza perdere dati

I password sono piuttosto utili per proteggere il tuo iPhone e i suoi dati nel caso in cui finisca nelle mani sbagliate. Tuttavia, può anche essere una minaccia se una voce sbagliata ti impedisce di usare il telefono.

Ad esempio, può accadere che tu dimentichi la password del tuo iPhone e dopo aver effettuato molti tentativi falliti il tuo telefono viene bloccato del tutto dall'uso. Oppure ottieni un iPhone usato e non sai come sbloccarlo per l'uso.

Bene, per far fronte a questi scenari e molti simili, sto annotando alcuni metodi che ti consentono di sbloccare il tuo iPhone anche se dimentichi o non hai accesso al suo password.

I primi metodi parlano di una delle app integrate di Apple e l'altro utilizza AnyUnlock, uno strumento affidabile per sbloccare facilmente il tuo dispositivo iOS. Quindi, diamo un'occhiata a come farlo.

Metodo 1: sblocca iPhone tramite l'app "Trova il mio iPhone"

Trova il mio iPhone è un'app utile disponibile in iPhone e tutti i dispositivi iOS che li protegge dalla perdita o se qualche persona non autorizzata tenta di accedervi. Tuttavia, la sua funzione di base è quella di aiutarti a localizzare il tuo iPhone nel caso in cui si perda, tuttavia, puoi anche utilizzare l'app per sbloccare il tuo iPhone senza password.

Se crei più voci di password errate sul tuo iPhone, viene disabilitato per un po 'di tempo o per sempre. E una volta che l'iPhone è disabilitato per sempre, non sarai in grado di accedervi nemmeno per spegnerlo o riavviarlo. Ed è qui che entra in gioco l'app Trova il mio iPhone.

Ecco come puoi utilizzare l'app Trova il mio iPhone per sbloccare il password dello schermo del tuo iPhone se viene disabilitato.

1.Apri la pagina Web Trova il mio iPhone in qualsiasi browser che stai utilizzando.

2.Ti verrà chiesto di inserire il tuo ID Apple e la password.