Impresa Futura: a Cuneo il secondo appuntamento di “Rivoluzione d’Impresa”

Un pubblico attento e partecipe ha animato il secondo incontro del ciclo “Rivoluzione d’Impresa”, promosso da CONFAPI Cuneo per il ciclo di incontri “Impresa Futura”. L’incontro, tenutosi presso la sede provinciale dell’associazione in Corso Nizza 16, ha messo al centro il ruolo cruciale dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) come motore di crescita sostenibile e come opportunità concreta per affrontare le nuove sfide normative e di mercato.

Voci autorevoli e testimonianze concrete con relatori di primo piano hanno offerto una panoramica ricca e multidisciplinare sulle implicazioni dell’ESG per il tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente Massimo Marengo, Marco Turco di Cuneo Consulenza ha fatto una riflessione strategica su come “ripensare l’impresa per crescere in modo sostenibile -, sottolineando l’importanza - di integrare nel cambiamento dei modelli di business i collaboratori come parte attiva del passaggio alla sostenibilità ambientale”.

È stata poi la volta di Ferruccio Sassone di Open Group Italia che ha illustrato “la nuova sfida per le imprese italiane dell’ESG”, evidenziando come gli obblighi normativi possano trasformarsi in vantaggi competitivi e nel suo intervento ha fatto una panoramica completa su tempi e modi di questo passaggio per le imprese.

Danilo Sanino, amministratore di Mondo Servizi ha presentato alcune soluzioni operative che la sua azienda può realizzare e ha presentato il proprio bilancio di sostenibilità, dimostrando che l’ESG non è solo teoria ma pratica aziendale.

Gianluca Brizio di Welfare Aziendale Italia, nel suo intervento, ha approfondito il CCNL Metalmeccanico e Unionmeccanica, evidenziando come l’integrazione tra welfare aziendale e politiche ESG rappresenti un potente strumento di valorizzazione sociale dell’impresa. Il concetto di welfare aziendale sta infatti guadagnando un ruolo sempre più centrale nel panorama lavorativo italiano, non solo come leva per rendere più competitivi i pacchetti retributivi, ma come espressione di una visione imprenditoriale evoluta. Sempre più aziende scelgono di investire nel benessere complessivo dei propri collaboratori, consapevoli che un ambiente di lavoro sano e inclusivo favorisce motivazione, produttività e un clima aziendale positivo.

Lucio Vaira ha presentato il Progetto Robinhood di Walden, ha emozionato la platea con il suo intervento “Imprese e Natura: una simbiosi possibile”, invitando a una visione etica e rigenerativa dell’impresa e su quanti strumenti possono essere messi in campo dalle PMI per la diminuzione delle emissioni di CO2.

Francesco Nova di ANFERR ha approfondito gli aspetti tecnici dei bilanci di sostenibilità, ha raccontato ai presenti il suo modo di gestire, vivere e sviluppare l’impresa con il team di collaboratori che lo affiancano. Ma non solo. Ha chiuso il suo intervento offrendo strumenti utili e spunti di approfondimento per quelle aziende pronte a intercettare le innovazioni e le nuove sfide che si presentano davanti.

ESG: da obbligo a opportunità Il seminario ha evidenziato come l’adozione dei criteri ESG non sia più una scelta opzionale, ma una necessità per competere nei mercati globali, attrarre investimenti e rispondere alle aspettative di clienti e stakeholder. L’approccio proposto da CONFAPI Cuneo è chiaro: trasformare gli obblighi normativi in occasioni di innovazione, reputazione e sviluppo.

Un evento aperto e partecipato che ha registrato un’ottima affluenza e ha confermato il ruolo di CONFAPI Cuneo come punto di riferimento per l’aggiornamento e il supporto strategico alle PMI. L’appuntamento si inserisce in un percorso di sei incontri, ciascuno dedicato a un tema chiave per l’evoluzione dell’impresa. Il prossimo sarà il 19 febbraio con l’Intelligenza artificiale.

Per informazioni sui prossimi incontri meeting@confapicuneo.it 0171/601977