Un furgone per la San Vincenzo di Cuneo: è il dono del Rotary Club Alpi del Mare [VIDEO]

“Siete la Provvidenza”. È stato questo il primo commento di Silvia Cappellaro, presidente della Società San Vincenzo De Paoli di Cuneo, quando il Rotary Club Alpi del Mare si è proposto di donare loro un furgone, per celebrare il ventennale della fondazione.

La consegna delle chiavi si è tenuta questa mattina a Cuneo.

Il Rotary Club Alpi del Mare, nato nel 2001, ha voluto realizzare un service locale, onde rimarcare il legame con il territorio.

È stato concordato con l'Associazione il dono di un furgone Opel Movano, che verrà utilizzato in particolare per il trasporto delle vivande, permettendo di offrire un servizio migliore alle persone in difficoltà.



“Quello vecchio era piccolo e si era rotto – ha dichiarato la presidente Cappellaro -. È un grande regalo che riceviamo. Ne avevamo estremamento bisogno. Ci servirà per tre scopi: recuperare i viveri a Fossano dal Banco alimentare, ma anche per il trasporto del vestiario in comune con la Caritas e infine per aiutare le famiglie in difficoltà nei traslochi”.

“Nel ventennale della fondazione abbiamo pensato di lasciare un segno per la comunità – ha aggiunto il presidente del Rotary Club Cuneo Alpi del Mare Angelo Pellegrino -. A Cuneo siamo 48 soci, una piccola parte del grande mondo Rotary. Grazie a tutti i soci che hanno donato la loro quota, al socio Mauro Piovano che ha seguito l'operazione in tutti i suoi passaggi e alla presidente Soroptimist Cuneo Vera Anfossi che ci ha aiutato a organizzare questo momento così importante”.