A Centallo una delle tappe di "Pizza Bit Competition", la gara per pizzaioli professionisti

Si sono concluse il 30 novembre con oltre 400 candidature le iscrizioni per la Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia.

Attraverso la valutazione del test tecnico e personale effettuato, come da regolamento, in fase di iscrizione verranno selezionati i 180 pizzaioli, che da gennaio 2022 si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

La competizione, che verterà sulla realizzazione della pizza classica al piatto, si svilupperà in tre fasi successive con numerose tappe che toccheranno tutta Italia.

Si partirà a gennaio con le 9 gare regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud), alle quali parteciperanno 20 pizzaioli per tappa. In questa fase è prevista anche una tappa a Centallo.

Gli appuntamenti dedicati a Piemonte, Lombardia e Veneto si apriranno infatti proprio in Granda, il 10 gennaio, presso la sede di Universo Bianco “Specialista di farine di qualità”, distributore Molino Dallagiovanna.

La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima a settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

A giudicare i pizzaioli in gara sarà una giuria qualificata composta da esperti e giornalisti/blogger del settore tra cui rappresentanti del Gambero Rosso.

Partner tecnico dell’intera competizione sarà Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ospiterà la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB.

In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition.