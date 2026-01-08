 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 12:30

Presepe antropologico napoletano e piemontese: lunedì 12 gennaio si chiuderà il progetto

L'esperienza promossa da Diapsi Savigliano-Saluzzo-Fossano, con il coinvolgimento di alcuni utenti dei CSM dell'Area Nord dell'Asl CN1, ha ottenuto il patrocinio del comune di Savigliano e dell'Asl CN1

Lunedi 12 gennaio, alle 17, presso la chiesa Agorà (via Torino 3 Savigliano), sarà conclusa l'esperienza del presepe antropologico napoletano e piemontese. 

Il progetto, promosso da Diapsi Savigliano-Saluzzo-Fossano, con il coinvolgimento di alcuni utenti dei CSM dell'Area Nord dell'Asl CN1, ha ottenuto il patrocinio del comune di Savigliano e dell'Asl CN1.  

Nell'occasione il Gruppo Alpini Savigliano offrirà cioccolata calda ai presenti. 

L'evento è aperto a tutti. 

Sono ancora disponibili copie del libro edito per l'occasione.  

