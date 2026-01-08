L'amministrazione di Mondovì consegnerà nelle scuole l'edizione di "Topolino" dedicata alla Città

Sarà consegnato a tutti i bambini che frequentano il primo ciclo di istruzione a Mondovì il numero di "Topolino" dedicato alla Città e alle mongolfiere (leggi qui).

"Abbiamo pensato - dicono dalla Giunta Comunale - che potesse essere un gradito omaggio ai bamnini, un modo per augurare a loro - e a voi genitori - un sereno 2026, ricco di momenti felici e colmo di soddisfazioni. La nostra città è stata recentemente riconosciuta come "Comune Amico della Famiglia", una certificazione emanata dalla Provincia Autonoma di Trento (che ha introdotto in Italia le politiche a servizio dei nuclei familiari) in collaborazione con la Regione Piemonte".



L'edizione di "Topolino" dedicata a Mondovì si inserisce poi in un ampio contesto che ha visto finora numerose iniziative realizzate, fra le quali: l'omaggio di un libro a ogni nuovo nato, con relativa piantumazione di un albero, l'organizzazione di numerosi momenti dedicati alle famiglie, dalle proiezioni cinematografiche agli spazi dedicati durante le manifestazioni cittadine; il sostegno economico ai nuclei familiari per quanto riguarda l'accesso ai servizi della mensa e del trasporto scolastico;

il sostegno economico per l'assistenza all autonomia scolastica, l'estensione della fascia di esenzione completa dal versamento dell'aliquota IRPEF comunale per i nuclei con reddito fino a 12.000 €/anno; la restituzione dell'IMU e della TARI ai nuclei in particolare difficoltà economica; il mantenimento del servizio di Asilo Nido Comunale con l'abbattimento del costo delle rette,

l'erogazione di contributi agli asili nido privati al fine dell'abbattimento del costo delle rette; il sostegno economico agli Istituti Comprensivi "Mondovì 1 e "Mondovi 2" per l'erogazione di corsi dedicati al potenziamento della conoscenza della lingua inglese, della lingua italiana per gli alunni provenienti dall'estero, per il potenziamento dell'offerta educativa, la pet therapy, l'aiuto compiti, ecc.



"La possibilità di leggere e apprezzare i disegni di un libro a fumetti - concludono dal Comune - consentirà, poi, di staccare per qualche istante dai vari device informatici di cui tutti siamo fruitori ma che rischiano di occupare troppo tempo nella nostra quotidianità".

I fumetti saranno consegnati domani, nei vari plessi, dalla Giunta.

Come già anticipato sabato 10 gennaio Mondovì dedicherà un’intera giornata a Topolino e al fumetto. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, infatti, si svolgeranno laboratori di disegno per bambini con il disegnatore Federico Butticè e lo sceneggiatore Francesco Pelosi, mentre alle 17.30, presso il Teatro Baretti, è in programma un incontro a tema a cui parteciperà anche la coordinatrice editoriale di Panini Comics Serena Colombo.

Al termine dell’incontro, poi, è prevista la distribuzione gratuita di copie di “Topolino” al pubblico presente in sala con annesso firmacopie. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite (pagina Comune di Mondovì).

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto “Mondovì e il volo dei sogni” ideato e curato da CUADRI ETS, sostenuto dall’Amministrazione comunale, realizzato con il contributo della Fondazione CRC e dell’ATL del Cuneese in collaborazione con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì.