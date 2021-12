Televisori e apparecchiature donati agli ospedali di Fossano e Saluzzo: i ringraziamenti dell’Asl

La Struttura Semplice Riabilitazione Ortopedica e Neurologica dell’Ospedale di Fossano ringrazia la Fondazione Sordella per la donazione dei nuovi televisori destinati alle stanze di degenza ai fini di garantire un miglioramento del comfort agli utenti ricoverati.

"Siamo lieti di augurare alla Fondazione buone feste e felici della vicinanza e sensibilità di questa istituzione alle esigenze dei ricoverati presso il nostro reparto", dicono il dottor Marco Quercio e la dottoressa Paola Emanuela Fina.

In occasione delle festività natalizie, l’Asl Cn1 ringrazia poi l’associazione Adas per la donazione del cicloergometro elettronico alla Riabilitazione della sede di Saluzzo avvenuta nel 2021 e grazie alla quale è stato possibile integrare i protocolli riabilitativi in essere. "La Struttura complessa Medicina Fisica e Riabilitativa augura alla Associazione ADAS i migliori auguri di buone feste".