Sabato 12 luglio a Cuneo torna “Piovono mirtilli”: un raccolto solidale per il Kenya

Sabato 12 luglio, a Cuneo, torna l’iniziativa “Piovono mirtilli”, un’occasione speciale per unire gusto e solidarietà. Presso l’Azienda Agricola Tetto Nuovo di Madonna dell’Olmo, in via della Battaglia 113, sarà possibile raccogliere tutti i mirtilli desiderati al costo di 4 euro al chilogrammo, di cui metà sarà destinata ai progetti di accesso all’acqua e sicurezza alimentare nella Contea di Isiolo, in Kenya.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, non richiede prenotazione e rappresenta un gesto concreto di sostegno alle comunità africane in difficoltà. Fondazione Mediolanum, da sempre impegnata nella difesa dell’infanzia in condizioni di disagio, raddoppierà le offerte raccolte, amplificando così l’impatto dell’iniziativa a favore dei bambini e delle bambine delle scuole di Isiolo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0171-696975. “Piovono mirtilli” conferma ancora una volta come un piccolo gesto possa generare grandi cambiamenti, unendo la comunità di Cuneo a un progetto di solidarietà internazionale.