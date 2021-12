Nuoto, Villanova Mondovi premia Aurora Garelli, campionessa italiana Master 2021

Una vita dedicata al nuoto quella della villanovese Aurora Garelli che da più di trent'anni gareggia con successo, prima nell'agonismo e poi nei master.

L'ultimo risultato lo scorso luglio, presso la Piscina “Sciorba” di Genova, nella vasca olimpionica da 50m, occasione che l'ha vista trionfare ai Campionati Italiani Master 2021, che hanno visto al via più di 2000 atleti sparsi nelle varie piscine italiane per contendersi il titolo più ambito della stagione natatoria.

La spedizione monregalese formata da Aurora Garelli, Ivano Bessone, Laura Mondino e Marta Parodi, con i colori della Rari Nantes Cairo-Aqui, capitanata dal coach Chiarlo Luca, ha ottenuto due medaglie (rispettivamente un oro e un bronzo) ed altrettanti buoni piazzamenti nella classifica generale nazionale.

Ieri sera il Comune di Villanova Mondovì ha voluto renderle omaggio, prima dell'ultimo consiglio comunale del 2021, consegnandole una targa in presenza del sindaco, Michelangelo Turco, e dell'assessore allo sport Michele Pianetta.

"Con stima e riconoscenza per l'importante traguardo conseguito: campionessa italiana Master 35 Fin 2021, oro 400 misti e bronzo negli 800 stile libero".

"Sono orgogliosa di questo risultato" - spiega Aurora Garelli - "soprattutto perché è stato raggiunto dopo tanto allenamento, reso più difficoltoso a causa della pandemia. Tra i prossimi obiettivi c'è la riconferma agli Italiani e poi puntiamo agli Europei che si svolgeranno ad agosto".

Grande attesa però anche per l'apertura della rinnovata piscina di Mondovì che, come avevamo anticipato, sarà gestita dalla ASteMa, società di cui fa parte anche il coach Chiarlo.

"Non vediamo l'ora di poter riavere l'impianto natatorio a Mondovì" - conclude Aurora - "una bella notizia non solo per le società e le associazioni sportive, ma anche per i giovani".