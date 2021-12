In concomitanza con l’avvio dei saldi, accogliendo la richiesta della locale Associazione commercianti, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per tre giornate.

In particolare, la sosta in città sarà gratuita anche negli stalli a pagamento nella giornata di mercoledì 5 gennaio – primo giorno di saldi – e nei due sabati successivi: 8 e 15 gennaio 2022.