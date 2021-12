Perché ricorrere alla medicina estetica?

Il potere dell'apparenza sta crescendo sempre di più, come dimostrano le crescenti richieste di cancellare le imperfezioni della pelle e del viso, cancellare le macchie o ringiovanire riducendo i segni dell'invecchiamento e levigando le rughe, ridisegnando il contorno del viso e delle labbra, combattere il rilassamento cutaneo. La bellezza però non si riduce solo a tratti ringiovaniti e armoniosi, ma consente anche di ottenere un benessere psicofisico. Non nascondete più le vostre rughe o altri inestetismi, ma soprattutto non nascondete più la vostra età, potete ricorrere alla medicina estetica! La medicina estetica è un'opzione intermedia tra i prodotti cosmetici e la chirurgia estetica. Laser, radiofrequenza, luce LED, peeling, iniezioni di acido ialuronico, Botox, mesoterapia sono tecniche che hanno dimostrato la loro validità. La medicina estetica è una disciplina medica che punta a migliorare la qualità di vita delle persone, alleviando disagi oppure correggendo inestetismi.

In vent'anni circa, la medicina estetica ha sviluppato molte tecniche e tecnologie affidabili e non invasive. È priva di rischi e le sue procedure non richiedono il ricovero in ospedale. La maggior parte degli interventi si possono addirittura fare durante la pausa pranzo e permettono al paziente di riprendere la sua attività, subito dopo, con discrezione, per un risultato efficace, anche se non necessariamente uguale a quello della chirurgia estetica. Ma ha il vantaggio di essere reversibile se il paziente non vuole un risultato definitivo. Se desiderate avere maggiori informazioni di medicina estetica in rete esistono diverse piattaforme che trattano l'argomento. Uno dei portali maggiormente accreditati è sicuramente tuame.it dove potrete mettervi in contatto con chirurghi estetici qualificati che saranno a vostra disposizione per consigliarvi, confortarvi o dissuadervi prima di prendere una decisione. Qui verrete consigliati in base alla vostra storia medica, ai vostri desideri e alle vostre aspettative. Lipofilling, filler, peeling, laser, lifting non chirurgici, ultrasuoni microfocalizzati, needling e trattamenti di medicina rigenerativa, sono alcuni esempi dei trattamenti a cui potrete essere sottoposti.