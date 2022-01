A Verzuolo un open day per le terze dose di vaccino anti-Covid: si accede senza prenotazione

Sabato 8 gennaio, dalle 9 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la "casa della salute" di Verzuolo (in piazza Willy Burgo, a fianco delle scuole elementari) è organizzato un open day per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid19.

L'open day è destinato a tutti i residenti dell'Asl Cn1 che hanno più di 18 anni.

La terza vaccinazione sarà ad accesso libero, senza prenotazione.

"Ringraziamo l’Asl Cn1 e in particolare il direttore di distretto, il dottor Gabriele Ghigo, il coordinatore dei medici, dottor Matteo Dematteis, i medici di base, gli infermieri, i volontari della Protezione civile, dell’Aib e della Croce rossa di Manta e gli impiegati comunali che con impegno e disponibilità realizzano un servizio in più per i cittadini che contribuirà a ridurre le code sul centro vaccini di Saluzzo e a lottare contro il Covid19" è il commento del sindaco Gian Carlo Panero.