A Vinadio si cercano nuovi gestori per il bar del Forte Albertino

Si cercano nuovi gestori per il bar del Forte Albertino di Vinadio.

Il Comune ha infatti recentemente reso pubblico un avviso d'asta per l'affidamento in concessione della struttura recentemente oggetto di un ampio intervento di restyling. La concessione avrà una durata di nove anni e sarà prorogabile per altri sei, e un canone minimo annuo di 6.000 euro.

Il "Rivellino" di via Nazionale dovrà mantenere lo stesso utilizzo precedente, quindi rimarrà un luogo di somministrazione di cibo e bevande. Bando e documentazione sono scaricabili dal sito internet del Comune.

Le offerte potranno essere presentate, a mano o via posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Vinadio, entro le 12 del 27 gennaio. Il 20 gennaio alle 9 in municipio si terrà l'affidamento ufficiale.