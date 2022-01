Calcio Serie D - Covid, salta l'intero programma dei recuperi: c'è l'ufficialità anche per Derthona - Gozzano e Asti - Pont Donnaz

Nulla da fare. Il programma dei recuperi fissato per domani, atto a riassorbire le gare della quindicesima giornata rinviate per maltempo, è saltato in blocco.

Stamattina, dopo l'avvenuta ufficialità del rinvio tra Imperia e Casale, sono arrivati gli stop anche per Derthona - Gozzano e Asti - Pont Donnaz (ieri era già stata posticipata Bra - Sanremese).

Si attende a strettissimo giro di posta anche la conferma per Città di Varese - Caronnese, dopo la richiesta avanzata dai biancorossi a causa delle sei positività accertate nell'ultimo rilevamento.

Resta fissata al 12 di gennaio Borgosesia - Saluzzo.

Un quadro desolante, che pone fortemente a rischio anche la ripresa post-sosta, programmata per domenica 9 gennaio.