Bra come “Ritorno al Futuro”: orologio fermo dall’epoca delle concerie

Un’immagine in pieno stile “Ritorno al Futuro”. La location non è l’immaginaria Hill Valley, ma siamo a Bra, precisamente in un cortile condominiale di via Aldo Moro. Come nel film di Robert Zemeckis, qui troviamo l’orologio non più funzionante di un’antica conceria, al posto di quello situato sulla torre della cittadina californiana.