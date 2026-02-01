L'ultima settimana di gennaio dell'assessore Gallo tra Torino e la Granda

Una settimana scandita da incontri istituzionali al Grattacielo Piemonte e una presenza capillare sui territori, dalla Granda fino alla Valsesia. Gli ultimi giorni di gennaio, dal 26 al 31, hanno visto l’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, impegnato su più fronti: dallo sblocco di fondi strategici per il turismo invernale alla cooperazione transfrontaliera, passando per la sanità locale e i grandi eventi di rappresentanza.

IMPIANTI E TURISMO: MILIONI IN ARRIVO PER LE VALLI

Al centro dell’agenda politica c’è stato il sostegno concreto al "sistema neve". In Valsesia, la Regione ha dato il via libera a una prima tranche di 4,2 milioni di euro per la nuova telecabina di Mera (su un investimento complessivo di 22 milioni), un’opera che punta a destagionalizzare il turismo rendendo la stazione attrattiva tutto l’anno.

[Marco Gallo in Valsesia]

Ma l’attenzione si è rivolta anche alle Valli di Lanzo: a Usseglio, di fronte a un folto pubblico, Gallo ha presentato insieme all’amministrazione locale il Piano Neve, che porterà oltre 1,5 milioni di euro per il potenziamento di Pian Benot e del Col del Lys a Viù. "La scelta è investire su una montagna che non sia solo un parco giochi per il weekend, ma un luogo vivo tutto l'anno", ha ribadito l'assessore.

[Il pubblico durante la presentazione di Usseglio]

DALL'EUROPA A CEVA: SGUARDO INTERNAZIONALE

Non solo cantieri, ma anche strategie di ampio respiro. A Torino si è discusso del futuro dei fondi Alcotra 2021-2027, con l'apertura della seconda finestra del bando per progetti singoli. Un'opportunità che vede il Piemonte protagonista con già 53 milioni di euro approvati.



[Marco Gallo al tavolo dei relatori durante la presentazione del bando Alcotra al Grattacielo della Regione]

Il legame con l'estero ha toccato un momento di alto valore simbolico a Ceva, dove l'assessore ha accolto il Principe Alberto II di Monaco. L'ingresso della città nei "Siti Storici Grimaldi" sancisce un'alleanza che unisce le Alpi al Mediterraneo, valorizzando le eccellenze locali come il fungo e il tartufo in una vetrina internazionale.

[Marco Gallo e altre autorità con il Principe Alberto II di Monaco durante la cerimonia istituzionale]

SERVIZI E AMMINISTRAZIONE: LE RISPOSTE AI SINDACI

L’attività istituzionale si è concentrata anche su risposte puntuali alle esigenze dei sindaci. Al Grattacielo, Gallo, insieme all'assessore Marco Gabusi, ha incontrato il sindaco di Perlo Lorenzo Benzo per pianificare la realizzazione di una piazzola per l’elisoccorso notturno, fondamentale per la sicurezza sanitaria in alta valle.



[Marco Gallo al Grattacielo della Regione con l'assessore Gabusi e il sindaco Benzo]

A Cuneo, invece, spazio all’approfondimento tecnico: sala piena in Provincia per il convegno sulla Legge di Bilancio 2026, organizzato per fornire agli amministratori locali gli strumenti necessari a districarsi tra le nuove norme finanziarie.

[L'incontro sulla Legge del Bilancio in Sala Falco, nel Palazzo della Provincia di Cuneo]

FORESTE E SICUREZZA: UN PIANO DA 12 MILIONI

Uno sguardo strategico è stato rivolto anche all'ambiente con l'annuncio di un investimento da oltre 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026 dedicato alla gestione sostenibile delle foreste piemontesi. La misura punta ad attuare il Programma Forestale Regionale rafforzando la filiera del legno e la prevenzione contro incendi e dissesto idrogeologico, con una dotazione specifica di oltre 4 milioni destinata ai consorzi forestali, definiti dall'assessore il "braccio operativo" per trasformare i boschi in una moderna infrastruttura verde di sviluppo.

GIOVANI E SPORT A ENTRACQUE

A chiudere la settimana, la tappa a Entracque per i Campionati Italiani di Biathlon. Oltre 200 giovani atleti hanno animato le Alpi Marittime, confermando la vocazione sportiva del territorio. "Eventi come questo" – ha commentato Gallo – "generano ricadute positive e danno valore a chi investe nello sport come strumento di crescita".

[Marco Gallo ai Campionati Italiani di Biathlon a Entracque]