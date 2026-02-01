METEO / Tregua finita, da lunedì sera torna il maltempo con neve fino in pianura

Il bollettino emesso oggi, domenica 1 febbraio alle ore 14 da Arpa Piemonte, delinea un quadro meteorologico in rapido mutamento. Se per il pomeriggio odierno il tempo si conferma stabile ed in prevalenza soleggiato, salvo la formazione di foschie e nebbie in pianura dopo il tramonto, la situazione è destinata a cambiare.

[La situazione meteorologica prevista per oggi pomeriggio/sera]

Secondo le previsioni di Arpa, il tempo peggiorerà progressivamente nel corso della giornata di domani, lunedì 2 febbraio. Le nubi aumenteranno, portando precipitazioni che diverranno via via più diffuse tra la serata e la notte successiva. I fenomeni saranno moderati sul basso Piemonte, ma l'Arpa invita a prestare attenzione ai rilievi del Cuneese e al confine con la Liguria, dove le precipitazioni potranno risultare localmente forti.

Attenzione particolare alla quota neve, che si porterà mediamente sui 300-500 metri a fine giornata di lunedì, subendo un ulteriore lieve calo nella notte sul Piemonte centro-meridionale (localmente fino ai 200 metri sul settore sudorientale). Arpa segnala inoltre possibili fenomeni di gelicidio ((pioggia che gela al suolo) a fine giornata nelle vallate sudorientali.

Per quanto riguarda martedì 3 febbraio, sono previste nevicate fino a quote di pianura nella notte e al primo mattino tra Torinese, Cuneese, Astigiano ed Alessandrino. Un miglioramento è atteso comunque dalla tarda mattinata a partire dal settore sudoccidentale, con residue precipitazioni deboli al pomeriggio tra Verbano ed alto Novarese.

L'instabilità, tuttavia, non abbandonerà del tutto la regione. La tendenza per mercoledì 4 febbraio vede una giornata ancora caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Sebbene si prevedano parziali schiarite nel pomeriggio, saranno ancora possibili precipitazioni deboli e sparse, che andranno a interessare principalmente i settori montani, il Verbano e le pianure orientali, con neve relegata questa volta alle quote collinari.