Farmacie prese d'assedio per i tamponi, lunghe code ad Alba

La coda per effettuare il tampone presso la Farmacia Via Maestra di Alba

Anche ad Alba, farmacie assediate da chi - per scelta o per necessità - si ritrova ad aver bisogno di un tampone.

"Siamo in tre a seguire i tamponi ogni giorno. Io a farli e a telefonare ai positivi per spiegare come affrontare la quarantena, e due dipendenti a caricare i dati al Pc, sul gestionale ministeriale che presenta lacune operative che rallentano il nostro operato". Queste le parole del dottor Paolo Sugliano, titolare della farmacia Via Maestra di Alba, in pieno centro, in via Vittorio Emanuele.

Una media di 300 tamponi al giorno con circa il 30% con esito positivo al Covid-19.

"Il boom di richieste – prosegue il dottor Sugliano – lo abbiamo avuto nel mese di dicembre, e la situazione ci impegna parecchio ogni giorno. Dalla prenotazione siamo passati all'accesso libero, e molti si fanno il tampone per fine quarantena, per vedere se sono negativi così da poter avere una vita sociale fuori casa, o perché venuti a contatto con positivi accertati. Per fortuna i positivi che seguiamo sono tutti in quarantena a casa e non presentano sintomi preoccupanti".

Ma dietro la positività c'è un grande lavoro da parte della Farmacia Via Maestra, come conclude Sugliano: "Un tampone positivo crea dinamiche: porta a fare ulteriori controlli in famiglia e a ripeterlo dopo almeno 10 giorni di quarantena. Ed ora che riapriranno le scuole penso che la Dad tornerà ben presto".