Niente neve artificiale sulle piste di San Giacomo di Roburent: tante le lamentele dei turisti, anche sui social

Una vera beffa per il comparto invernale e per gli amanti dello sci.

In Granda lo scorso anno la neve è scesa abbondante, ma la stagione non è mai decollata a causa delle chiusure e degli stop imposti per il contenimento del Covid.

Quest'anno, invece, a fronte di normative sanitarie più organizzate, che hanno consentito la ripresa delle attività sportive invernali, è mancata la complicità del meteo: qualche spolverata di neve c'è stata, ma non sufficiente a garantire l'apertura degli impianti senza l'utilizzo di quella artificiale. Un problema non da poco, specialmente per i comprensori più piccoli che, dopo una breve apertura a inizio dicembre, sono stati costretti a chiudere perché sprovvisti di impianti di innevamento artificiale.

Ed è proprio questo il tema che infiamma nel comune di Roburent, in questi giorni: a puntare il dito contro la mancanza di neve, anche nei giorni in cui la temperatura è più invernale, sono stati turisti e villeggianti.

Tra consigli, suggerimenti e polemiche, esplose sui gruppi social del paese, non sono certo mancati i paragoni con i comprensori limitrofi.

Sulla questione è intervenuto il sindaco, Giulia Negri che con una nota ufficiale spiega: "Anche gli impianti del Comune di Roburent sono dotati di sistema di innevamento artificiale per le piste Giardina, Pineta e Colme’. Garantire l’innevamento programmato delle piste, anche quando le precipitazioni naturali scarseggiano, significa non solo garantire la sopravvivenza della stazione sciistica e del paese, ma anche mantenere il valore degli immobili nel tempo. Per fare ciò la Regione Piemonte eroga annualmente un contributo ai gestori degli impianti di risalita. La cronologia di quanto percepito nel tempo dal gestore degli impianti di proprietà comunale (Robur società cooperativa) è facilmente e pubblicamente verificabile (link)".