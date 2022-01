Un chiosco-bar con terrazza panoramica nel Parco Parri di Cuneo: a febbraio il bando di gestione

Domani alle 18 è in programma la 5^ commissione consiliare per presentare i criteri del bando di gestione Chiosco Parco Parri di Cuneo. Si parlerà di caratteristiche della convenzione e della sua durata, così come verranno mostrati i render del progetto del chiosco, che avrà un'area interna non troppo grande e un importante dehor panoramico.

I tempi, come chiarisce l'assessore competente Davide Dalmasso, sono abbastanza stretti. Per febbraio ci sarà la pubblicazione del bando, entro aprile si punta ad avere il gestore, nel periodo in cui si prevede che siano completati i lavori del grande parco urbano.

Nel frattempo, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del fabbricato che ospiterà il chiosco-bar con terrazza. I lavori verranno eseguiti - per affidamento diretto - dalla Società Balaclava di Cortemilia, che si è dichiarata disponibile per l’importo complessivo di Euro 93'823,40.