Arriva da Cherasco il nuovo comandante dei Carabinieri di Canale

Canale ha un nuovo comandante dei Carabinieri. Si tratta del maresciallo Riccardo Pezzuto, 47anni, originario della Puglia, con alle spalle incarichi nei nuclei operativi dell'Arma e al comando della Stazione Carabinieri di Cherasco.



Subentra al vicecomandante Jonathan Di Benedetto, che per una decina d’anni ha guidato i militari in servizio presso la caserma di via Boschetto. Una Stazione la cui competenza, oltre a Canale, comprende anche i territori dei vicini comuni di Montà, Castellinaldo d’Alba, Monteu Roero e Santo Stefano Roero.



Ieri, mercoledì 12 dicembre, il nuovo comandante è stato ricevuto dall’Amministrazione cittadina nella sala consiliare del municipio. Insieme ad assessori e consiglieri, il primo cittadino Enrico Faccenda gli ha così dato il benvenuto nella città del Pesco, augurandogli buon lavoro e promettendo la massima collaborazione per quello che sarà il suo impegno nel centro roerino.



Al termine dell'incontro al nuovo comandante è stato fatto omaggio di una copia di un volume dedicato alla storia della città. Il maresciallo Pezzuto ha avuto parole di ringraziamento per l’accoglienza dimostrata dall’Amministrazione e dalla cittadinanza.