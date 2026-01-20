Il MotoClub Alba dona strumentazione all’Associazione Nazionale Carabinieri

Nella mattinata del 10 gennaio scorso, una delegazione del Motoclub Alba, guidata dal Capo Sezione Massimo Rainero, insieme ad alcuni soci, ha donato 12 bastoni luminosi per la segnalazione del traffico all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile della Provincia di Cuneo O.D.V., presieduta da Giovanni Guiducci, presente all’evento insieme ad alcuni volontari.

La cerimonia si è svolta presso la sede condivisa dalle due delegazioni, in corso Enotria 6 ad Alba.

"La donazione - spiegano i promotori - nasce innanzitutto dal rispetto e dalla gratitudine per il lavoro svolto dall’associazione a favore della comunità di Alba, della Provincia di Cuneo e, più in generale, per il servizio prestato a livello nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, rappresenta un ringraziamento tangibile per la disponibilità e l’ospitalità ricevute dal Presidente Guiducci e dai volontari, che hanno concesso l’utilizzo dei locali di Corso Enotria come sede della sezione del Motoclub".

Proseguendo l’attività di solidarietà, nel pomeriggio del 17 gennaio, alcuni soci del Motoclub, insieme a Massimo Rainero e all’autore della comunicazione, hanno fatto visita alla comunità Casa Amica Villa Ottavia di Piobesi d’Alba, sede distaccata del Centro di Riabilitazione Ferrero di Alba.

Durante l’incontro, gli ospiti della struttura, accompagnati dal Presidente dell’Ente Morale Casa Amica, Sig. Ivan Gallo, e dagli operatori Sig.ra Alice Ravina e Sig. Gianfranco Carro, hanno partecipato alla consegna di un proiettore e di un telo motorizzato da parte del Motoclub. Non sono mancate le foto di rito insieme agli ospiti e al personale della struttura, a testimonianza del legame e della vicinanza tra associazione e comunità.