AFP formiamo i Meccanici del futuro

Continua il nostro tour di visita ai Centri dell’AFP (Azienda di Formazione Professionale). Oggi visitiamo il CFP di Verzuolo diretto dal Prof. Massimo Gianti, che ci apre le porte per una visita al CFP. La sede di Verzuolo prevede due tipologie di percorsi formativi per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla Scuola Media: l'Operatore Meccanico (saldatura e giunzione dei componenti) e l'Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici). La prima impressione è quella di una scuola ordinata, pulita, accogliente e colorata. Le aule sono luminose, i banchi di ultima generazione, gli uffici sono curati e moderni. Tutto sembra funzionare molto bene. Iniziamo la visita dai laboratori.

D. I laboratori sono una parte importante della vostra offerta formativa. Perché?

Perché noi formiamo “per la vita e per il lavoro.” I nostri ragazzi, già dalla classe prima, frequentano un numero di ore importante in laboratorio…che fra l’altro è la palestra in cui si mettono in atto le nozioni studiate in classe. Curiamo moltissimo i nostri laboratori per garantire innovazione e tecnologia di ultima generazione. Collaboriamo con molte aziende che credono nella formazione e che mettono a disposizione attrezzature, diagnostici e strumenti molto utili per le competenze tecniche dei nostri allievi. Le chiamiamo “aziende madrine” perché con loro costruiamo percorsi attenti alle esigenze del mondo del lavoro, ma rispettosi del processo di apprendimento dei nostri ragazzi.

D: Quindi formate Saldatori e meccanici d’auto: sono competenze richieste nel mercato del lavoro?

Il settore della saldatura, sta registrando un incremento occupazionale molto alto e tutte le aziende ricercano saldatori con il patentino. AFP grazie alla collaborazione con l'Istituto italiano di saldatura di Genova, è in grado di offrire tecnologie formative innovative e certificazioni indispensabili per il saldatore.

L'operatore Meccanico-Saldocarpentiere, è un professionista in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie per la produzione, il montaggio e la riparazione di strutture in acciaio e di altri metalli pesanti. Inoltre, in tale specializzazione sono state introdotte la stampante 3D, il taglio laser e nozioni applicate di robotica.

L'operatore addetto alla riparazione di veicoli a motore ha la possibilità di acquisire, in un arco temporale di tre anni, tutte le competenze funzionali all'esecuzione di interventi di manutenzione, revisione e riparazione di parti meccaniche, elettriche/elettroniche, del veicolo a motore, con l'utilizzo di tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei guasti (tecniche di problem solving). I ragazzi nel nostro laboratorio hanno la possibilità di conoscere anche la meccanica del motociclo, competenza distintiva molto richiesta, di grande interesse per i giovani e non solo. Al termine del percorso, i nostri allievi possono affinare le loro skills, attraverso il percorso di Diploma: "Tecnico riparatore di veicoli a motore", sempre erogato presso l'AFP di Verzuolo. Il nuovo iter formativo, è abilitante per le sezioni: meccatronica, carrozzeria e gommista.

D: I ragazzi di oggi: perché dovrebbero scegliere l’AFP?

I ragazzi oggi imparano in modo diverso, più veloce, più intuitivo, più smart.

Per questo, la continua attenzione che AFP dedica alla metodologia didattica e di apprendimento è un plus decisivo per la scelta di questa scuola. Lavoriamo per il successo formativo, per l’inclusione …per non lasciare nessuno indietro.

Cerchiamo di far appassionare i ragazzi al lavoro, credendo fermamente che sia un valido strumento per acquisire dignità sociale ed autostima.

Il nostro modello educativo è quello di Don Bosco… o di Don Rossa, se pensiamo al sacerdote che nel 1954, a Stroppo (Valle Maira) fondò il nostro Istituto.

La persona, nelle nostre politiche educative, è al centro! Abbiamo la figura del TUTOR che prende in carico i ragazzi, li ascolta, li consiglia, li motiva e li aiuta in un percorso di crescita nelle relazioni, nel gruppo, con i docenti, con la famiglia.

Mi piace pensare che i nostri ragazzi si sentano “a casa” in un ambiente stimolante e protetto, in cui davvero possono formarsi come persone e come professionisti

D. Come vede l’AFP di domani?

AFP è un azienda-scuola ricca di persone appassionate, intelligenti, proattive e fidelizzate. Il lavoro di gruppo, per noi è una filosofia, ed insieme si raggiungono grandi risultati. La collaborazione, la stima reciproca e l’orientamento al risultano sono i capisaldi del lavoro in AFP. Se penso al domani vedo un percorso in cui AFP può crescere ancora in tutti i suoi servizi: la formazione, il lavoro, l’orientamento.

Sono convinto che abbia tutte le risorse per generare un volano di cambiamento necessario per sviluppare buon lavoro, buone persone e buon territorio. AFP sa lavorare in rete e crede nella collaborazione con la comunità educante. Saprà sicuramente mettere a disposizione competenze, strutture e Know-How.

D. Che cosa consiglia ai genitori di un allievo che frequenta la terza media?

Consiglio di venire a trovarci, di vedere che cosa facciamo, di conoscere i nostri allievi, i nostri docenti e la nostra tutor.

Consiglio di capire che cosa facciamo e come strutturiamo il percorso scolastico.

In una parola, per scegliere bene, occorre capire l’offerta e sperimentare una conoscenza diretta dell’AFP.

A Verzuolo visita la scuola prenotando al 0175-86471 oppure scrivere a lara.reineri@afpdronero.it

· Saldocarpentiere

· Meccanico d’auto