Barge celebra il Natale con solidarietà e messaggi di pace dalla scuola dell'infanzia

Domenica 8 dicembre, sotto la tradizionale ala di Barge, si è svolta una bancarella di beneficenza promossa dai genitori del plesso dell'infanzia di Crocera. Protagoniste dell'iniziativa sono state le famiglie, che con impegno e spirito di collaborazione hanno realizzato ed esposto manufatti interamente fatti a mano: dalle decorazioni natalizie ai piccoli oggetti artigianali, ogni creazione ha raccontato la passione, la creatività e il tempo dedicato da mamme, papà e nonni a un progetto condiviso.

Il ricavato della bancarella sarà destinato a sostenere le attività educative e formative dei bambini. Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori che, con generosità e senso di comunità, hanno reso possibile questa giornata speciale, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra famiglie, scuola e territorio possa dare vita a iniziative significative e durature.

Le iniziative natalizie sono proseguite lunedì 15 dicembre, alle ore 10, sotto l'ala mercatale, con lo scambio di auguri e il messaggio di pace degli alunni della scuola dell'infanzia di Barge. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno presentato alcuni canti natalizi e rivolto i loro auguri a genitori, nonni, simpatizzanti e a tutta la cittadinanza.

L'evento si configura come un momento di riflessione e condivisione, volto a diffondere valori di pace, solidarietà e speranza, che il periodo natalizio invita a riscoprire e promuovere. Durante la mattinata sono stati espressi sentiti ringraziamenti alla dirigente scolastica prof.ssa Amalia Lenti per il costante supporto, al sindaco e all'Amministrazione comunale per il prezioso patrocinio, ai Vigili urbani e alla Protezione civile per la presenza e l'attenzione alla sicurezza, e all'associazione Unitre di Barge con la presidente Rosa Maria Quaglia, presente con un gruppo di rappresentanza che ha contribuito alla coreografia dei bambini, esempio concreto di sinergia tra scuola e territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Claudia Sosso, ex collaboratrice scolastica, per l'assistenza, gesto che testimonia il suo legame con la scuola, e al signor Marino Palmero che, nei panni di Babbo Natale, ha reso il momento ancora più magico e indimenticabile per i più piccoli.

Parole di profonda gratitudine sono state infine dedicate alle insegnanti, che hanno ideato e preparato l'iniziativa con dedizione, ai bambini, veri protagonisti della giornata con la loro gioia ed entusiasmo, e a tutti i genitori, pilastro fondamentale della comunità scolastica, per la costante collaborazione e la fiducia riposta nel lavoro educativo della scuola.

Un appuntamento che ha saputo unire festa, solidarietà e spirito di comunità, accompagnando la cittadinanza verso un periodo di festività sereno e ricco di significato.