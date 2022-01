Mondovì celebra il Giorno della Memoria con la posa di due nuove pietre di inciampo

Il 27 gennaio, come da tradizione, l'amministrazione provvederà alla deposizione della corona d'alloro presso la Stele posta all’esterno del cimitero urbano, alle 9 presso il monumento "Morti per la libertà" allo scalone dell'Altipiano e poi al monumento alla Shoah nel cortile della scuola media "Anna Frank".

Nel corso della mattinata verranno poste due nuove pietre di inciampo, una in via Soresi, in memoria di Bernardo Manassero e una in via Gallo, in ricordo di Adolfo Vietto.