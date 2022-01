Luisa Agricola nuovo assessore alla Cultura a Borgo: entra in giunta al posto della dimissionaria Robbione

Il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta ha designato oggi il consigliere comunale avv. Luisa Agricola alla carica di assessore in sostituzione della dimissionaria Roberta Robbione.

Alla nuova assessora, eletta in Consiglio Comunale in seno alla lista civica “Impegno per Borgo”, sono state delegate le funzioni relative a: Personale, Cultura e Cultura della montagna, Politiche quartieri e frazioni, Progetti comunitari.

Nello stesso provvedimento di nomina sono state ridistribuite alcune deleghe assegnate al precedente assessore ed è stato nominato il nuovo vicesindaco nella persona dell’assessore Giuseppe Bernardi.

Questa la composizione della nuova Giunta:

Vice-Sindaco ed assessore BERNARDI Giuseppe: funzioni relative a Politiche sociali e ambiente, Sanità, Igiene pubblica, Trasporti pubblici, Protezione civile, Polizia Municipale;

Assessora AGRICOLA Luisa: Personale, Cultura e Cultura della montagna, Politiche quartieri e frazioni, Progetti comunitari;

Assessora BODINO Anna: funzioni relative a Servizi scolastici, Commercio, artigianato, Agricoltura, Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione;

Assessore MONACO Alessandro: funzioni relative a Informatica e informatizzazione delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili, Turismo, Sport, Manifestazioni e fiere, interventi di riqualificazione urbana;

Assessore GOLETTO Paolo: funzioni relative a Lavori Pubblici, Patrimonio, Piano Neve.

Rimangono nella competenza del sindaco tutti i settori e attività non oggetto di delega in favore degli assessori.