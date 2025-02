Vezza d'Alba: in fiamme il tetto di un'abitazione, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

É stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, durante la notte tra venerdì e sabato, per domare l'incendio divampato a Vezza d'Alba, dove ha preso fuoco il tetto di un'abitazione in via Cavour.

Sul posto la squadra di Alba, con autobotte e autoscala oltre ai volontari di Bra e Sommariva Bosco.

I pompieri, allertati attorno all'una dagli stessi residenti, hanno lavorato per diverse ore prima di spegnere le fiamme, terminando le operazioni in mattinata.

Non si registrano feriti o ustionati.

Da capire le cause che hanno provocato l'incendio.