Sempre più spesso si sente parlare di aloe vera e di tutti i suoi benefici, ma di cosa si tratta nello specifico. Questa pianta viene sicuramente utilizzata per tutte le sue proprietà che sono note fin dall’antichità. Siccome su questa tematica c’è ancora un po’ di confusione ci concentreremo principalmente su quali sono gli integratori naturali a base di aloe vera, che cosa sono, a cosa servono e quali sono tutti i benefici.

Che cosa sono gli integratori naturali a base di aloe vera?

L'aloe vera è una delle tante specie di aloe ed è caratterizzata principalmente delle foglie molto grandi che permettono la facile estrazione del gel che contiene al suo interno una sostanza chiamata aloina. Fin dall'antichità questa pianta è sempre stata utilizzata per le sue proprietà curative e come integratore per un uso interno.

Siccome il gel e il succo che viene ricavato proprio da quest'ultimo sono ricchi di polisaccaridi, è considerato ottimo per le proprietà immunostimolanti, infatti assumendo l'integratore a base di aloe vera si attivano delle risposte difensive da parte dell'organismo.

In questo modo viene sostenuto il sistema immunitario e se si vuole un risultato ottimale è consigliabile assumerla per cicli di 6 settimane.

In ogni caso, soprattutto se ci sono dei dubbi, bisogna evitare di fare acquisti frettolosi perché prodotti sbagliati possono fare male, ogni scelta deve essere in linea con le proprie esigenze.

A che cosa servono gli integratori naturali?

Quando si parla di integratori naturali a base di aloe vera bisogna fare alcune precisazioni, innanzitutto esistono diverse tipologie a seconda di come si vuole ingerire il prodotto. Nella maggior parte dei casi in negozio sono disponibili i succhi che possono essere assunti tutti i giorni in quantità limitate.

Senza alcun dubbio gli integratori naturali sono un ricco concentrato di vitamine e l'effetto nutritivo è garantito. Bisogna assolutamente sottolineare come un integratore naturale a base di aloe vera non va assolutamente a sostituire i pasti, anzi il perno del benessere è proprio una sana e corretta alimentazione. Inoltre, è preferibile sempre chiedere un consulto medico o rivolgersi al proprio farmacista di fiducia, nonostante su tratti di un integratore naturale non si devono sottovalutare alcuni aspetti.

Infine, l'importanza degli integratori è il giusto dosaggio che serve proprio a migliorare alcune funzionalità del proprio organismo e esagerare potrebbe portare a degli scompensi fisici.

Quali sono i benefici e gli utilizzi?

Dopo molti anni di ricerche che si sono effettuate in campo medico, si è giunti alla conclusione che l'aloe vera possiede molti benefici, può essere anche una valida alleata per riuscire a perdere peso, questo accade perché contiene della proprietà depurative e disintossicanti.

Sul mercato si possono trovare tanti succhi che fungono da integratore di aloe vera, ma chiaramente non tutti sono di alta qualità, siccome alcuni vengono depurati dall'aloina. Il consiglio è quello di prediligere un succo che sia di aloe da gel fogliare perché contiene tutte le proprietà al suo interno.

La dose giornaliera da assumere è quella di 40 ml e siccome si tratta, nella maggior parte dei casi, di un prodotto senza conservati, non deve restare a lungo nel frigorifero.

Perché scegliere un integratore naturale?