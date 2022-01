Alpinista colpito da una scarica di pietre a Bellino: è grave

Si è concluso poco fa un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale Elisoccorso nel comune di Bellino, in alta Valle Varaita.

L'intervento si è reso necessario per un alpinista infortunato sulla cascata di ghiaccio "Black marasma", meta per appassionati di ice climbing.



L'allarme è stato lanciato dal compagno di cordata dopo che l'uomo è stato presumibilmente colpito da una scarica di pietre sull'ultimo tiro dell'itinerario, perdendo conoscenza.



Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino che hanno coadiuvato l'equipe sanitaria nella stabilizzazione e nel recupero del paziente e del compagno.



L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.