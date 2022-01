"Io fo buchi nella sabbia” in Fondazione Mirafiore David Riondino

Dopo due incontri dedicati alla narrativa e al giornalismo, con Myrta Merlino e Carlo Lucarelli, alla Fondazione Mirafiore arriva David Riondino, cantante, attore, drammaturgo e soprattutto improvvisatore eccezionale di scuola toscana.

“Io fo buchi nella sabbia” è il titolo che David Riondino ha deciso di dare all’incontro alla Fondazione. Si tratta di un pensiero di Ernesto Ragazzoni (1870-1920), poeta anarchico e scapigliato, considerato un po’ il padre nobile della poesia umoristico/filosofica, certamente uno dei maestri ideali di Riondino. La scelta di David, quindi, non è per nulla casuale perché l’irriverenza intelligente, la poesia, l’ironia sposata alla profondità filosofica e surreale sono da sempre i pilastri anche della sua poetica.

Il grande pubblico ha cominciato a conoscerlo meglio ai tempi del “Maurizio Costanzo Show”, quando, ospite fisso, commentava i vari argomenti della serata attraverso le canzoni stralunate del “presunto” cantautore brasiliano di Joao Mesquinho. Ma la sua carriera, prima e dopo quell’apparizione televisiva, ha attraversato -e attraversa- molti generi: dal teatro alla musica, dalla scrittura al cinema.

L’evento ha inizio alle ore 19 e la partecipazione è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it

Per chi non potesse partecipare, l’incontro si potrà seguire anche in diretta streaming.

Si ricorda che per accedere al teatro, oltre alla prenotazione, sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 (come da regolamento).