Farmaci per Haiti in ricordo dell'impresario limonese Fabrizio Viale

I farmaci raccolti in memoria di Fabrizio Viale per Haiti: in foto i farmacisti della farmacia S.Andrea, Cristina Miraglio (sorella di Padre Massimo), Ida Musso e Valentina Bernardi

Aiutare la missione di Padre Massimo Miraglio ad Haiti in memoria di Fabrizio Viale, l'impresario edile di Limone Piemonte morto sul lavoro a 46 anni in un cantiere della Costa Azzurra, l'agosto scorso.

È l'intento della moglie Valentina Bernardi che ieri, lunedì 31 gennaio, ha acquistato 2.400 euro di medicinali alla farmacia S.Andrea di Borgo San Dalmazzo: tanti scatoloni pieni di farmaci salvavita, farmaci classici e latte in polvere. Questi soldi sono il frutto delle donazioni fatte dagli amici del compianto marito Fabrizio.

Già in occasione del funerale erano stati raccolti 5 mila euro, anche questi inviati a Jérémie, dove il sacerdote camilliano, originario di Borgo San Dalmazzo, opera da 16 anni.

Valentina e Padre Massimo non si conoscevano. Ciò che li ha uniti è stata l'amica comune Ida Musso, infermiera borgarina. “Da tempo Ida mi raccontava della missione di padre Massimo ad Haiti – racconta Valentina Bernardi -. Quando Fabrizio era ancora in vita avevamo deciso di fare qualcosa per lui. Così, con la sua scomparsa, ho pensato fosse la cosa giusta. Un'azione che mi è venuta dal cuore, senza pensarci troppo. Fabrizio ne sarebbe contento”.

Insieme ai farmaci verrà anche inviata una foto di Fabrizio perchè Padre Massimo ha deciso di dedicargli un piccolo spazio ad Haiti.

Ora tra il sacerdote camilliano e Valentina c'è un filo diretto. Questo è il messaggio che Padre Massimo le ha inviato appena ha saputo della donazione di farmaci: “Grazie di cuore a Valentina e a tutti coloro che hanno collaborato a questo meraviglioso dono. Il modo migliore di ricordare una persona amata è quello di continuare a fare il bene; è l'amore che trasmettiamo attraverso i piccoli gesti di ogni giorno che ci mantiene in comunione con coloro che abbiamo amato”.

“Questo messaggio mi ha scaldato il cuore – conclude Valentina Bernardi -. Sono felice di aver fatto del bene in nome di Fabrizio. In sua memoria porteremo avanti qualche altro progetto per Haiti”.

Sull'isola infatti la situazione è drammatica: prima le grandi manifestazioni di piazza, poi l'uccisione del presidente, il terremoto, la tempesta tropicale Grace e ora la violenza in strada.



Per questo, in occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco, venerdì 11 febbraio e la mattina di sabato 12 presso la farmacia S.Andrea di Borgo verranno raccolti e donati medicinali per la missione di padre Massimo.