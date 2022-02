Due incendi a Cervasca a inizio febbraio, Garnerone: “Serve l’attenzione di tutti per evitare disastri”

Sono due gli incendi che hanno coinvolto il territorio di Cervasca negli ultimi giorni (1 e 2 febbraio): due scenari particolarmente complessi che hanno coinvolto borgata Aranzone e che non si sono aggravati in maniera seria soltanto grazie al pronto intervento di vigili del fuoco e AIB.



Il sindaco Enzo Garnerone, a distanza di poche ore dalla conclusione del secondo evento, ha deciso di commentare la situazione ringraziando “l’intervento dei Volontari della squadra AIB di Cervasca, Bernezzo e Vignolo, alle squadre di Vigili del fuoco, alle squadre di volontari di Borgo San Dalmazzo e della valle Maira, gli incendi sono stati arginati e messi in sicurezza con la successiva bonifica”.



“Sono in corso indagini sulle responsabilità di entrambi gli eventi , per comprendere se siano davvero dovuti alla mancanza di rispetto da parte dell'uomo – ha concluso Garnerone - . Si ricorda a tutti i cittadini di segnalare alle forze dell'ordine eventuali comportamenti che vanno contro la legge e il rispetto della natura e del lavoro altrui: una legge recepita dalla Regione ma di matrice europea limita fortemente le iniziative di abbruciamento e i nostri boschi risultano quindi essere in uno stato di alta pericolosità. Serve grande attenzione”.