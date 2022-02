Due cuneesi sul palco dell'Ariston: Matteo Romano e la cilcista Elisa Balsamo

Saranno due i cuneesi, stasera 3 febbraio, a calcare il prestigioso palco del teatro Ariston a Sanremo.

Oltre a Matteo Romano, in gara con il brano Virale, ci sarà anche la campionessa del mondo di ciclismo su strada Elisa Balsamo, grande appassionata di musica e di pianoforte.

Peveragnese, studentessa del liceo classico di Cuneo come il 19enne Matteo, sarà ospite della kermesse sanremese.

C'è grande curiosità riapetto al look con cui si presenterà sul palco e sul quale sta lei stessa giocando su Instagram. Di sicuro non sarà in tenuta sportiva. Ha invitato i suoi follower a indovinare se sarà abbigliata in giallo o in azzurro. Stasera lo scopriremo...