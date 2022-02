Safer Internet Day: Iternet Sicuro

Si celebra il prossimo 8 febbraio la 19esima edizione della giornata mondiale dedicata all’uso consapevole del web: il Safer Internet Day. Il tema individuato per il 2022 è “Insieme per un internet migliore" (Together for a better Internet) e vuole concentrarsi su 4 temi centrali per un buon uso del web: Rispetto, Responsabilità, Ragionamento e Resilienza.

Cos’è il Safer Internet Day

La giornata del Safer Internet Day è pensata per ragazzi e bambini. Proprio ha chi nasce e cresce in un mondo digitale, di cui sa tutto dal punto di vista tecnico, ma ha bisogno di essere guidato in materia di contenuti e socializzazione.

I dati dicono che, in Italia, i bambini attorno ai 10 anni hanno accesso in modo autonomo a tablet e smarphone; una situazione che può creare preoccupazione negli adulti. Inutile però arrivare a proibire l’accesso alla rete; è uno strumento ormai imprescindibile. Molto meglio fornire le conoscenze e gli strumenti giusti perché i bambini sappiano riconoscere le fonti di rischio o i contenuti ai limiti della legalità.

L’edugame per muoversi nel “labirinto” del web

Sono tante le iniziative inerenti alla giornata dedicata a internet sicuro che si svolgono in tutto il mondo. In Italia, Neeoconnessi di WINDTRE propone CodyMaze, un edugame che guida i bambini nel labirintico mondo del web.

Per conoscere le proposte di Neoconnessi in occasione del Safer Internet Day, visita questa pagina.

CodyMaze è un gioco didattico creato come una scacchiera. In tutto 25 caselle, che passo passo portano i giovani partecipanti verso la vittoria. Per ogni casella una domanda, su argomenti inerenti la sicurezza informatica, le opportunità che offre la rete e la cittadinanza digitale.

Il gioco, realizzato dal professor Bogliolo dell’Università di Urbino e La Fabbrica, si pone la finalità di sviluppare nel bambino capacità di problem solving e pensiero computazionale, sempre attraverso semplici attività ludiche.

Le indicazioni per affrontare il percorso sono date un bot, ovvero un programma che ha accesso al web per gli stessi canali degli utenti. E’ importante che i bambini ne imparino il linguaggio – e anche a riconoscerne la presenza – considerata la frequenza con cui tali “robot” si incontrano in internet. Un modo per familiarizzare con la programmazione informatica; per lo stesso motivo, le istruzioni sono fornite come vere e proprie stringhe di codice.

A ogni risposta corretta, ovviamente, si avanza di una casella. Ma come si fa a verificare? Ogni riquadro è collegato a un codice QR, così il bambino può verificare la propria risposta tramite una semplice scansione.

Gli strumenti di NeoConnessi per un Internet sicuro

CodyMaze è solo una delle iniziative messe in campo da NeoConnessi, progetto di WINDTRE nato da esperti in campo pedagogico e psicologico, didattico e tecnologico, per accompagnare l’educazione digitale.

L’obiettivo è sostenere genitori, insegnanti e nonni a fornire ai bambini strumenti e modelli di comportamento per una navigazione sicura nel web. Tra le risorse ci sono un kit didattico per le scuole e la possibilità di aderire a corsi di formazione per i docenti; ma anche una rivista per i genitori e un gruppo Facebook con articoli e materiali di approfondimento.